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- 10:26 В Закарпатье вооруженные налетчики в масках ограбили ювелирный магазин
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В Закарпатье вооруженные налетчики в масках ограбили ювелирный магазин
Разбойное нападение на ювелирный магазин произошло в городе Виноградов Закарпатской области. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о налете на ломбард в Одессе, в котором участвовал подросток.
По предварительной информации, которую сообщает ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, около 18:00 в четверг, 9 января, в ювелирный магазин, расположенный на улице Станционной в Виноградове, зашли двое мужчин в масках и, угрожая оружием продавцам, разбили витрины. Похитив выставленные в них украшения, налетчики скрылись.
На месте преступления работали следственно-оперативная группа, кинологи и криминалистическая лаборатория следственного управления. Открыто уголовное производство по статье «Разбой», ведется следствие и поиск злоумышленников. О стоимости похищенных ценностей не сообщается.
По информации других источников, полиция усиленно патрулирует улицы города, проверяются все выезжающие из Виноградова машины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой задержали промышлявшую разбоями банду, которую организовал россиянин.
А в Киевской области полиция обезвредила вооруженных грабителей, у них изъяли целый арсенал.
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