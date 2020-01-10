Крушение самолета МАУ: в Австралии поддержали версию Трампа и Трюдо

Украина

Премьер-министр Австралии Моррисон Скотт поддержал версию о том, что украинский лайнер в Иране был непреднамеренно сбит ракетой, которую ранее озвучили лидеры США и Канады Дональд Трамп и Джастин Трюдо.

Как сообщает CNN, об этом Моррисон Скотт заявил, ссылаясь на полученную информацию, которая «аналогична той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты».

«Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку», — отметил австралийский премьер-министр и добавил, что необходимо провести «прозрачное расследование» и направить все усилия на восстановление информации с «черного ящика».

Также сообщается, что австралийский авиаперевозчик Qantas заявил о коррекции маршрутов с целью облета воздушного пространства над Ираком и Ираном «до дальнейшего уведомления».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что причиной авиакатастрофы в Иране стало попадание ракеты в лайнер, но заявил, что она пока что не подтверждена.

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