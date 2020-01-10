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Версия о попадании ракеты не исключается: Зеленский выступил с новым заявлением о крушении самолета МАУ
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее встретившийся с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране, не исключил версию попадания ракеты в лайнер, но заявил, что она пока что не подтверждена.
Отметив, что в комиссию по расследованию причин катастрофы включили и украинских экспертов, он заявил, что Украина рассчитывает на предоставление нашей стороне всей информации. «Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — сказал Зеленский.
По словам президента Украины, в пятницу, 10 января, он будет говорить о ходе расследования катастрофы с Государственным секретарем США Майком Помпео.
При этом Зеленский назвал целью установление «бесспорной истины»: «Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любые политических мотивов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу же после катастрофы в Тегеране украинское посольство в Иране заявило, что причиной трагедии стали «технические причины», но позже это сообщение было удалено с сайта дипередставительства. А секретарь СНБО Алексей Данилов среди основных версий, которые обсуждала комиссия по расследованию авиакатастрофы, назвал и поражение авиалайнера ракетой российского производства.
О том, что украинский лайнер был сбит ракетой заявляли президент США Дональд Трамп и канадский лидер Джастин Трюдо. Версию о том, что украинский «Боинг» мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух» поддержал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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