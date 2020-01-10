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В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат: что об этом известно
С 1 января 2020 года часть социальных выплат украинцев перевели из субвенций (безвозвратной помощи из госбюджета местным властям) в социальные программы. Об этом говорится на странице министерства социальной политики.
В ведомстве считают, что такие изменения позволят сократить время прохождения денег из госбюджета до получателей соцпособий и субсидий и своевременно реагировать на нужды населения.
Кроме того, упростится процедура администрирования этих расходов.
«Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и другой. А также выплату льгот и жилищных субсидий на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме», — заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
В министерстве заявили, что с этого года оно сможет перераспределять расходы за 1−3 дня, а не за несколько месяцев, как это было раньше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине создается служба оказания помощи семьям, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства. А с мая 2020 в Украине ужесточат условия получения субсидий.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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