Украина

В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат: что об этом известно

С 1 января 2020 года часть социальных выплат украинцев перевели из субвенций (безвозвратной помощи из госбюджета местным властям) в социальные программы. Об этом говорится на странице министерства социальной политики.

В ведомстве считают, что такие изменения позволят сократить время прохождения денег из госбюджета до получателей соцпособий и субсидий и своевременно реагировать на нужды населения.

Кроме того, упростится процедура администрирования этих расходов.

«Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и другой. А также выплату льгот и жилищных субсидий на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме», — заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.



В министерстве заявили, что с этого года оно сможет перераспределять расходы за 1−3 дня, а не за несколько месяцев, как это было раньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине создается служба оказания помощи семьям, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства. А с мая 2020 в Украине ужесточат условия получения субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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