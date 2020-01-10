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Парень откусил нос бросившей его девушке: шокирующее фото
24-летняя жительница Канады Эллисон Данилко готовится к пластической операции — после того, как ревнивый бойфренд Ник Греюаль откусил ей нос. Как пишет издание Metro, пара праздновала Новый год в одном из ночных клубов Торонто, когда между ними вспыхнула ссора. По возвращении домой ситуация только ухудшилась. 30-летний Ник был вне себя от ревности. Он начал ее оскорблять. Данилко заявила, что уходит от него. Тогда он загнал ее в угол в туалете и внезапно откусил кончик носа, который потом то ли съел, то ли спустил в унитаз. Во всяком случае, полицейские собаки откушенную часть лица не нашли.
Истекающей кровью девушке удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию. «Я даже не сразу поняла, что у меня нет носа — пока два часа спустя не посмотрела в зеркало. И была шокирована», — рассказала канадка.
Сейчас пострадавшая собирает 10 тысяч долларов на операцию. Хирурги могут заменить кончик ее носа частью ее уха.
Эллисон говорит, что ее парень и раньше проявлял насилие по отношению к ней. В августе 2019 года суд запретил ему к ней приближаться. Позже Данилко вернулась к Нику. Однако теперь между ними все кончено. «Он пытался разрушить мою красоту, но я не позволю ему разрушить мой дух… надеюсь, я могу помочь другим девушкам и дать им силу поднимать свой голос и уходить от мужчин, позволяющих себе домашнее насилие», — заявила Эллисон.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве собираются открыть «кризисную комнату» для жертв домашнего насилия.
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