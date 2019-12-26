В Киеве откроют "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия

Украина

В связи с ростом в Украине случаев домашнего насилия власти столицы планируют весной 2020 открыть «кризисную комнату», где жертвы «террора» со стороны домочадцев смогут находиться до 10 дней. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, говорится в сообщении на сайте представительского органа власти.

«Контакт-центр 15−51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание — куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек», — отметила чиновница.

По словам Марины Хонды, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Чтобы исправить эту ситуацию, городские власти планируют весной 2020 открыть «кризисную комнату».

«Это „комната“ на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой „кризисной комнате“, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники — с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса», — рассказала представительница КГГА.

Она также отметила, что в случаях физического насилия надо обращаться в полицию. Но если в семье есть такие тенденции, то лучше насилие предотвратить и позвонить на 15−00, по которому можно получить психологическую и юридическую помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский заявил, что в Украине ежегодно от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе. По данным чиновника, за 9 месяцев 2019 года жертвами домашнего насилия стали 777 человек, из которых 305 — дети. Заместитель министра подчеркнул необходимость оперативного реагирования на факты насилия. Для этого планируется запуск национальной «горячей линии» для пострадавших и свидетелей, а также введение единого реестра жертв домашнего насилия.

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