- 11:41 В сети показали новые видео крушения украинского самолета в Иране
- 11:36 Украинцы с маленькими детьми второй день не могут вылететь из итальянского аэропорта
- 11:28 Парень откусил нос бросившей его девушке: шокирующее фото
- 11:26 Украина и Иран приняли решение о расшифровке "черных ящиков", — Bloomberg
- 11:22 Бывший любовник Заворотнюк зарабатывает в Крыму на Нобелевскую премию
- 11:12 В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат: что об этом известно
- 11:01 Крушение самолета МАУ: в Австралии поддержали версию Трампа и Трюдо
- 10:55 За ночь вспомнил всю жизнь: в Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения в Широкино
- 10:51 Женщина купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку»
- 10:51 Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика
- 10:44 Американец Фергюсон показал, как будет избивать Хабиба
- 10:38 В России прооперировали «самого дорогого» певца
Украинцы с маленькими детьми второй день не могут вылететь из итальянского аэропорта
В аэропорту итальянского Неаполя 160 пассажиров вторые сутки не могут вернуться в Киев. Рейс ERN 275 должна выполнять авиакомпания Ernest, которая уже попадала в скандал в начале января в киевском аэропорту «Жуляны».
Как сообщает в Facebook Владимир Беленький, по информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, киевский аэропорт им. Сикорского не хочет принимать борт из-за долгов.
По словам Беленького, сначала отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь — Киев. Не имея альтернатив, украинцы съехались в Неаполь со всех городов Италии, чтобы вылететь на родину.
Рейс должен был улететь 9 января. Время неоднократно меняли. Но затем пассажиров развернули у гейта, сообщив об отмене рейса. 10 января рейс, который должен был вылететь в 9 утра, снова отменили.
Об отмене и задержке рейсов авиакомпании ERNEST AIRLINES из Италии сообщил международный аэропорт «Львов».
«Рейсы EG298 / EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов.
Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00. (Планово 7:00 ч.).
Время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 ч. на 17:40 ч. В связи с этим обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 ч. (По плану 12:45 ч.).
Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова в 23:20 ч. (Планово 20:40 ч.)", — говорится в сообщении.
Напомним, итальянский лоукостер Ernest Airlines с 13 января 2020 года останется без лицензии. Разрешение на пассажирские авиаперевозки будет приостановлено. Такое решение было принято Управлением гражданской авиации Италии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в берлинском аэропорту Шенефельд, где около 40 украинцев не смогли улететь домой рейсом авиакомпании Ryanair FR 3198 Берлин — Борисполь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!