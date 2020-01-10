Происшествия

Украинцы с маленькими детьми второй день не могут вылететь из итальянского аэропорта

В аэропорту итальянского Неаполя 160 пассажиров вторые сутки не могут вернуться в Киев. Рейс ERN 275 должна выполнять авиакомпания Ernest, которая уже попадала в скандал в начале января в киевском аэропорту «Жуляны».

Как сообщает в Facebook Владимир Беленький, по информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, киевский аэропорт им. Сикорского не хочет принимать борт из-за долгов.

По словам Беленького, сначала отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь — Киев. Не имея альтернатив, украинцы съехались в Неаполь со всех городов Италии, чтобы вылететь на родину.

Рейс должен был улететь 9 января. Время неоднократно меняли. Но затем пассажиров развернули у гейта, сообщив об отмене рейса. 10 января рейс, который должен был вылететь в 9 утра, снова отменили.

Об отмене и задержке рейсов авиакомпании ERNEST AIRLINES из Италии сообщил международный аэропорт «Львов».

«Рейсы EG298 / EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов.

Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00. (Планово 7:00 ч.).

Время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 ч. на 17:40 ч. В связи с этим обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 ч. (По плану 12:45 ч.).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова в 23:20 ч. (Планово 20:40 ч.)", — говорится в сообщении.

Напомним, итальянский лоукостер Ernest Airlines с 13 января 2020 года останется без лицензии. Разрешение на пассажирские авиаперевозки будет приостановлено. Такое решение было принято Управлением гражданской авиации Италии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в берлинском аэропорту Шенефельд, где около 40 украинцев не смогли улететь домой рейсом авиакомпании Ryanair FR 3198 Берлин — Борисполь.

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