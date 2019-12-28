- 13:34 Ужасное зрелище: Лера Кудрявцева показала удаленные импланты
- 13:32 Новогодний обмен: пленный боец ВСУ сделал смелое заявление в эфире росТВ
- 13:15 "Их просто бросили": в аэропорту Берлина застряли украинцы
- 13:13 В России в жуткой аварии погиб 21-летний хоккеист
- 12:49 Футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
- 12:36 Крушение самолета в Казахстане: в сети показали фото пострадавших украинцев
- 12:35 Мужчину зарезали прямо в больничной палате: детали страшного происшествия в Запорожье
- 12:26 "Снова замуж": Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала сеть
- 12:23 «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене: онлайн-видеотрансляция биатлона
- 12:07 Невозможно проехать: фуры застряли в грязи на трассе Николаев-Кропивницкий
- 11:51 Олег Винник покидает Украину: в чем причина
- 11:39 Не в деньгах счастье: умер обладатель одного из крупнейших лотерейных джекпотов Европы
"Их просто бросили": в аэропорту Берлина застряли украинцы (фото)
В берлинском аэропорту Шенефельд снова застряли украинцы, планировавшие улететь домой рейсом авиакомпании Ryanair FR 3198 Берлин — Борисполь. Об этом в Facebook сообщил Денис Гороховский, который общался с пострадавшими. Напомним, ранее аналогичное ЧП произошло в Берлине с полусотней пассажиров авиакомпании Wizzair.
По его словам, посадку на самолет в Киев закрыли без каких-либо объявлений, в очереди остались около 40 человек,
Им предложили еще раз пройти пограничный контроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель авиакомпании отослал недовольных в суд.
«40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни — это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке», — констатировал автор поста.
«ФАКТЫ» писали, как 10 дней назад 2 сотни украинских туристов надолго «застряли» в аэропорту Египта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..