Происшествия

"Их просто бросили": в аэропорту Берлина застряли украинцы (фото)

В берлинском аэропорту Шенефельд снова застряли украинцы, планировавшие улететь домой рейсом авиакомпании Ryanair FR 3198 Берлин — Борисполь. Об этом в Facebook сообщил Денис Гороховский, который общался с пострадавшими. Напомним, ранее аналогичное ЧП произошло в Берлине с полусотней пассажиров авиакомпании Wizzair.

По его словам, посадку на самолет в Киев закрыли без каких-либо объявлений, в очереди остались около 40 человек, в т. ч. дети.

Им предложили еще раз пройти пограничный контроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель авиакомпании отослал недовольных в суд.

«40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни — это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке», — констатировал автор поста.

«ФАКТЫ» писали, как 10 дней назад 2 сотни украинских туристов надолго «застряли» в аэропорту Египта.

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