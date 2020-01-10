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В сети показали новые видео крушения украинского самолета в Иране
В сеть выложили новое видео момента авиакатастрофы украинского лайнера МАУ в Иране, во время которой погибли более 170 людей, в том числе и 11 украинских граждан.
Минутное видео, которое зафиксировало в небе горящий самолет, его резкое снижение и сам момент взрыва, сопровождавшегося ярким заревом, в Twitter опубликовал иранский корреспондент ВВС Али Хашем.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Также видео из Ирана опубликовал в социальных сетях киевлянин Владимир Компаниец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиационный эксперт Вадим Лукашевич, проанализировавший траекторию падения украинского «Боинга», уверяет, что непосредственно перед падением авиалайнер был неуправляем.
Фото иранского Красного Креста.
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