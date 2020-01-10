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Украина

В сети показали новые видео крушения украинского самолета в Иране

11:41 10 января 2020 927
Самолет МАУ упал в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили новое видео момента авиакатастрофы украинского лайнера МАУ в Иране, во время которой погибли более 170 людей, в том числе и 11 украинских граждан.

Минутное видео, которое зафиксировало в небе горящий самолет, его резкое снижение и сам момент взрыва, сопровождавшегося ярким заревом, в Twitter опубликовал иранский корреспондент ВВС Али Хашем.

Также видео из Ирана опубликовал в социальных сетях киевлянин Владимир Компаниец.

 

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авиационный эксперт Вадим Лукашевич, проанализировавший траекторию падения украинского «Боинга», уверяет, что непосредственно перед падением авиалайнер был неуправляем.

Фото иранского Красного Креста.

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