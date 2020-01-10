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Названа основная версия авиакатастрофы в Казахстане, в которой пострадали украинцы
Авиакатастрофа пассажирского Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, в которой пострадали двое украинцев, произошла из-за обледенения самолета. Такую основную версию падения лайнера озвучил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, сообщают российские СМИ.
По мнению специалистов, расследование крушения может занять больше года.
Напомним, воздушное судно Fokker-100 разбилось 27 декабря 2019 года после вылета из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 человек. Лайнер после взлета потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
Ранее одной из причин ЧП рассматривалось двойное касание взлетно-посадочной полосы «хвостовой» частью самолета.
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