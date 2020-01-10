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Украина

На Донбассе погиб 23-летний боец ВСУ: названо имя героя (фото)

12:41 10 января 2020 66
Поминальная свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 10 января, в районе проведения Операции Объединенных сил погиб старший солдат Николай Довженко.

Пресс-служба 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода сообщает, что Николаю Довженко было 23 года, он воевал в составе бригады и был ранен вражеской пулей.

«Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице», — написано на странице подразделения в Facebook.

Сослуживцы выражают соболезнования родным погибшего и обещают отомстить за него.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб воин, который прошел Иловайский котел. У героя остались мать, сестра, жена и трое детей.

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