23.89 / 24.31 26.38 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский воин

7:42 10 января 2020 48
горит свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Как сообщили в штабе ООС, пророссийские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под огонь попали опорные пункты вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песок, Красногоровки, хутора Вольный.

Напомним, 5 января в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство подорвался автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. В результате один боец погиб, один был тяжело ранен и затем скончался.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Каменских

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер