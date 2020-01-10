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На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский воин
В четверг, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен.
Как сообщили в штабе ООС, пророссийские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под огонь попали опорные пункты вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песок, Красногоровки, хутора Вольный.
Напомним, 5 января в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство подорвался автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. В результате один боец погиб, один был тяжело ранен и затем скончался.
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