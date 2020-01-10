23.86 / 24.23 26.35 / 26.88
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Первое лунное затмение 2020 года: когда его наблюдать

13:10 10 января 2020 106
луна
Инф. «ФАКТОВ»

10 января на Земле произойдет первое из четырех в новом году лунных затмений. Во время этого явления Луна пройдет через земную полутень. Затмение можно будет увидеть жителям Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

Они продлится почти четыре часа. В Украине затмение начнется в в 21 час 21 минуту по киевскому времени (в 19 часов 7 минут по Гринвичу) и окончится 11 января в 01:12 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 23:10 и продлится 2 минуты.

Отметим, обычно в году полнолуние происходит 12 раз, то есть ежемесячно. Но 2020 году их будет 13. В октябре землян ждет сразу две полных Луны — 1 и 31 числа.

В этом году также будет две суперлуны, когда спутник будет еще больше и ярче на небе. Это произойдет 9 марта и 7 апреля.

О том, что принесет лунное затмение и как себя вести, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер