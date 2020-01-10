Первое лунное затмение 2020 года: когда его наблюдать

Украина

10 января на Земле произойдет первое из четырех в новом году лунных затмений. Во время этого явления Луна пройдет через земную полутень. Затмение можно будет увидеть жителям Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

Они продлится почти четыре часа. В Украине затмение начнется в в 21 час 21 минуту по киевскому времени (в 19 часов 7 минут по Гринвичу) и окончится 11 января в 01:12 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 23:10 и продлится 2 минуты.

Отметим, обычно в году полнолуние происходит 12 раз, то есть ежемесячно. Но 2020 году их будет 13. В октябре землян ждет сразу две полных Луны — 1 и 31 числа.

В этом году также будет две суперлуны, когда спутник будет еще больше и ярче на небе. Это произойдет 9 марта и 7 апреля.

О том, что принесет лунное затмение и как себя вести, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter