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«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
В субботу, 11 января, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», рассчитанном на 62 303 места, пройдет центральный матч 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между прошлогодними финалистами Лиги чемпионов — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (начало — в 19:30 по киевскому времени). Напомним, в борьбе за самый престижный трофей в клубном европейском футболе «мерсисайдцы» оказались сильнее — 2:0.
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Арбитр — Мартин Аткинсон
Предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с 48-летним Мартином Аткинсоном из Лидса. Является одним из самых опытных в АПЛ, на матчах которой работает с 2005 года. На протяжении 12 лет, с 2006-го по 2018-й, был арбитром ФИФА.
В нынешнем сезоне Аткинсон провел 18 матчей, в которых показал 54 желтые карточки (в среднем — три за игру), удалил трех футболистов с поля и назначил пять пенальти. Под присмотром рефери из Лидса «шпоры» добыли выездные ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Эвертоном» (1:1), а «мерсисайдцы» сыграли на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и обыграли дома «Брайтон» (2:1). Также Аткинсон был главным арбитром матча за Суперкубок Англии, в котором подопечные Юргена Клоппа в серии пенальти уступили «Манчестер Сити».
Мане — лучший футболист Африки 2019 года
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году. В финальном голосовании сенегалец опередил своего одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза.
Отметим, что Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки. В 2017 и 2018 годах престижная награда доставалась Салаху, а рекордсменами по количеству подобных наград являются камерунец Самуэль Это’О и ивуариец Яя Туре (оба — по четыре раза).
#SadioMane #CAFAwards2019 pic.twitter.com/FL9qCVvS3B— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) 7 января 2020 г.
Большая потеря для «Тоттенхэма»
Лучший бомбардир «шпор» в нынешнем сезоне (17 мячей во всех турнирах) Харри Кейн выбыл надолго из-за травмы. В поединке против «Саутгемптона» форвард был заменен во втором тайме, а проведенное вскоре обследование показало, что повреждено подколенное сухожилие и футболисту потребуется операция. На восстановление уйдет 3−3,5 месяца, соответственно, тренерский штаб «Тоттенхэма» сможет рассчитывать на бомбардира лишь в концовке сезона.
Последние матчи в чемпионате — с разным успехом
В последнем туре «Ливерпуль» на домашней арене обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (Салах, 4, Мане, 64). «Мерсисайдцы», уже год не проигрывающие в рамках АПЛ, продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая преследующие «Лестер» и «Манчестер Сити» на 13 и 14 очков (при этом еще имея игру в запасе по сравнению с конкурентами).
А вот «Тоттенхэм» на выезде минимально уступил «Саутгемптону» — 0:1 (Ингс, 17). «Шпоры» продолжают бороться с «Манчестер Юнайтед» за попадание в зону еврокубков — команды разделяет одно очко. А вот от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, команду Жозе Моуриньо отделяет шесть баллов.
У букмекеров фаворит — «Ливерпуль»
Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом «мерсисайдцев». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимает с коэффициентом 1,69, на ничью — 4,10, а наименее вероятным исходом поединка считают выигрыш команды Жозе Моуриньо — 4,60.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Ливерпуля» Алиссон удостоен престижной награды Samba Gold как лучший бразильский футболист, выступающий в Европе.
Фото Getty Images
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