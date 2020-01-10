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Мир

Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП

14:18 10 января 2020 71
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет Airbus A321 российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Напомним, в конце декабря российский истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, по предварительной информации, пассажирский лайнер вылетел из московского аэропорта «Шереметьево». Во время приземления он получил серьезные повреждения: сломались крепления передней стойки шасси и она частично вошла в салон.

Самолет якобы был пустой и без пассажиров. Российские авиаслужбы уже готовят резервный борт к перелету.

Фото повреждений лайнера опубликовано Breaking Aviation News.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа. По одной из версий, лайнер непреднамеренно был сбит иранскими системами ПВО.

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