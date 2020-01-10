- 14:19 Подростки до смерти избили мужчину на Троещине: суд принял решение по задержанным
- 14:18 Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП
- 14:13 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 14:13 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 14:12 Сбросил бывшую жену с балкона: одессит получил семь лет тюрьмы
- 14:05 Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
- 14:01 Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy
- 13:52 Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь
- 13:50 В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе
- 13:46 Вера Брежнева удивила странными словами и пышными усами
- 13:41 В Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев
- 13:36 Авиакатастрофа в Иране: Зеленский получил от США важную информацию
Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП
Самолет Airbus A321 российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Напомним, в конце декабря российский истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, по предварительной информации, пассажирский лайнер вылетел из московского аэропорта «Шереметьево». Во время приземления он получил серьезные повреждения: сломались крепления передней стойки шасси и она частично вошла в салон.
Самолет якобы был пустой и без пассажиров. Российские авиаслужбы уже готовят резервный борт к перелету.
Фото повреждений лайнера опубликовано Breaking Aviation News.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа. По одной из версий, лайнер непреднамеренно был сбит иранскими системами ПВО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...