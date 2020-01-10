Начальница ЗАГСа в Черновцах угрожала посетителям электрошокером: инцидент попал на видео

Происшествия

В Черновцах в ходе спора с посетителями ЗАГСа начальник городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталья Вишневская угрожала применить электрошокер. Ранее в сеть попало поразительное фото туалета в ЗАГСе Чернигова.

Как сообщает УНИАН, В четверг, 9 января, в соцсетях появилась видеозапись, на которой Вишневская в госучреждении достает электрошокер, а затем включает его.

«Нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина — оплата госпошлины в кассе „Ощадбанка“ в сумме 90 копеек вместо 85 копеек. В кассе „Ощадбанка“ сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать», — написал автор видеозаписи.

Руководитель Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Виктория Васильчук сообщила, что из-за происшествия Вишневскую отстранили от должностных обязанностей и начали служебное расследование.

Ранее сообщалось, что сеть «взорвали» фото санузлов таможенного поста «Вилок» на украинско-венгерской границе.

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