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Общество и люди

Атмосфера праздника: сеть поразило фото туалета в черниговском ЗАГСе

13:11 16 октября 2019 921
Туалет
Инф. «ФАКТОВ»

В сети активно обсуждают фото, сделанное туалете ЗАГСа Чернигова, в котором ну уж никак не сможет «разместиться» невеста в пышном платье. Да и вид у отхожего места далеко не «праздничный». Ранее сеть возмутил вид отхожего места на таможенном посту «Вилок» на украинско-венгерской границе.

«Чернигов. ЗАГС. Дворец торжественных событий … Не важно, на каком „Мерсе“, „Гелике“ или лимузине ты приехала. Делать свои дела в пышном платьице за несколько десятков тысяч будешь в этом сортире … Хорошего вам настроения!» — говорится в комментарии к фото, размещенном в группе «Чернігів |PLUS| Чернігівщина» в соцсетях.

Под этим постом активно высказывались жители города. Одни говорили, что это — стыд и позор, другие сетовали на то, что и само здание ЗАГСа требует ремонта, а третьи считали, что «ничего такого» в этом нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в общежитии, куда поселили семью, лишившуюся квартиры из-за взрыва в доме Дрогобыча. Стены в помещении изъедены плесенью, а к туалетной комнате страшно подойти.

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