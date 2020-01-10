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Обломки самолета сгребают бульдозерами: СМИ сообщили о сложностях с расследованием катастрофы в Иране
В Иране, куда была направлена группа украинских экспертов, обломки «Боинга» Международных авиалиний Украины сгребают экскаватором, а представителям Украины до сих пор не показали ни фрагментов носовой части лайнера, ни кабины пилотов.
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в межведомственной комиссии. По словам его собеседника, бульдозер сбрасывает фрагменты самолета на свалку деталей. «Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать … До сих пор нам не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом?» — цитирует журналист слова источника на своей страничке в социальных сетях.
По словам члена межведомственной комиссии, украинской стороне до сих пор не представили ни одного доказательства версии о технических причинах происшествия, на чем настаивала иранская сторона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране показали видео с бортовыми самописцами «Боинга» МАУ и заявили, что карты памяти регистратора полетных данных и диктофона кабины самолета считаются неповрежденными.
Все новости об авиакатастрофе авиалайнера в Иране читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото со странички Юрия Бутусова в Facebook.
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