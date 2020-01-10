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Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
В Иране показали видео с бортовыми самописцами, найденными на месте катастрофы украинского лайнера «Международных авиалиний Украины».
Видео выложили на страничку BBC Monitoring в Twitter. «Новое видео с иранского телевидения, якобы демонстрирующее регистратор полетных данных и диктофон кабины сбитого украинского самолета. Карты памяти обоих устройств считаются «неповрежденными», — говорится в комментарии к видео.
New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be «intact» pic.twitter.com/8LJGIFpPng— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020
Также сообщается, что главный следователь отметил повреждения регистратора полетных данных, но блок памяти и блок записей голосов в кабине пилотов, по его словам, возможно, не повреждены. Также Хасан Резаифар сообщил, что в пятницу, 10 января, аналитики из трех иранских авиакомпаний — Aseman Airlines, Qeshm Air и Mahan Air — начнут исследования «черного ящика» в тегеранском аэропорту Мехрабад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране заявляли, что на расшифровку «черных ящиков» может уйти до двух месяцев, а само расследование авиакатастрофы «Боинга» МАУ может занять несколько лет.
Обновляемый материал с новостями, версиями причин авиакатастрофы, а также фото и видео, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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