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Украина

Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ

14:05 10 января 2020 350
«Черные ящики» с Боинга МАУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране показали видео с бортовыми самописцами, найденными на месте катастрофы украинского лайнера «Международных авиалиний Украины».

Видео выложили на страничку BBC Monitoring в Twitter. «Новое видео с иранского телевидения, якобы демонстрирующее регистратор полетных данных и диктофон кабины сбитого украинского самолета. Карты памяти обоих устройств считаются «неповрежденными», — говорится в комментарии к видео.

Также сообщается, что главный следователь отметил повреждения регистратора полетных данных, но блок памяти и блок записей голосов в кабине пилотов, по его словам, возможно, не повреждены. Также Хасан Резаифар сообщил, что в пятницу, 10 января, аналитики из трех иранских авиакомпаний — Aseman Airlines, Qeshm Air и Mahan Air — начнут исследования «черного ящика» в тегеранском аэропорту Мехрабад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране заявляли, что на расшифровку «черных ящиков» может уйти до двух месяцев, а само расследование авиакатастрофы «Боинга» МАУ может занять несколько лет.

Обновляемый материал с новостями, версиями причин авиакатастрофы, а также фото и видео, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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