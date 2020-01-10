Происшествия

В аэропорту Неаполя в Италии застряли больше 160 пассажиров, которые уже вторые сутки не могут вернуться в Украину. Люди должны были лететь итальянским лоукостом Ernest Airlines. Но рейс отменили без объяснения причин. Как выяснилось, в такой ситуации оказались пассажиры сразу нескольких рейсов этой авиакомпании. «ФАКТАМ» удалось связаться с украинцами, которые уже вторые сутки не могут улететь домой.

- Я должен был лететь из Рима в Одессу утром 9 января, — рассказал «ФАКТАМ» главный редактор Youtube-канала GreenJekchannel Евгений Трофимов. — Но незадолго до вылета на почту пришло сообщение о том, что рейс отменен. Причин авиакомпания не объясняла. В украинском представительстве Ernest Airlines телефоны не отвечали. Мы дозвонились на общую горячую линию этой авиакомпании, но там по поводу нашего рейса не смогли сказать ничего определенного. Сообщили, что в другом самолете, который должен был лететь днем, осталось 15 мест, и мы, дескать, можем полететь этим рейсом. Но только тот самолет должен был улетать из Неаполя, а не из Рима, и прилетать не в Одессу, а в Киев. Но поскольку других вариантов никто не предлагал, я согласился. За свой счет добрался из Рима до Неаполя и стал ждать обещанного рейса.

Самолет Ernest Airlines должен был улететь из Неаполя в Киев 9 января в 15:00. Но в результате и этот рейс тоже отменили.

- Мы узнали об этом в последний момент, — говорит Евгений Трофимов. — Уже прошли таможню и паспортный контроль и должны были идти в самолет, как вдруг опять объявили, что рейс задерживается. А потом и вовсе сказали забрать чемоданы и покинуть терминал. Мы не могли понять, что происходит. Больше пяти часов простояли у стойки регистрации в надежде получить хоть какую-то информацию. Только представьте: там было больше 160 человек! Многие с маленькими детьми… Мы продолжали звонить в авиакомпанию, но безуспешно. Никто не мог сказать, будет ли самолет, куда нам идти и что делать. Пока мы там находились, мимо проходил консул Украины в Неаполе. Он вызвался нам помочь и к вечеру добился, чтобы нас таки поселили в отель. Там мы смогли поесть и переночевать.

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По словам Евгения, пассажирам сообщили новую дату вылета: 10 января в 9 часов утра.

— В пять утра мы уже были в аэропорту, — говорит Евгений. — Опять прошли таможню и паспортный контроль. После чего нам снова сообщили, что рейс задерживается! Это уже звучало как издевательство. Со стороны авиакомпании опять никаких комментариев и объяснений. Нас попросили покинуть зону вылета, чтобы мы не мешали другим. Пассажиры отказались. Сейчас в аэропорту творится что-то невообразимое, уже вызывают полицию… Дети плачут, взрослые не знают, что делать. И до сих пор никакой информации. Есть только слухи и предположения. Есть информация, что Украина отказывается принимать самолет — не исключено, что из-за долгов авиакомпании перед аэропортом. Это не точно, но так говорят. Некоторые пассажиры уже улетели другими рейсами, билеты на которые купили за свой счет. Но во-первых найти прямой рейс в Украину из Неаполя очень сложно, а во-вторых билеты, если покупаешь их день в день, очень дорогие.

Фото Евгения Трофимова

О проблемах с итальянской авиакомпанией Ernest Airlines стало известно в декабре 2019 года, когда в СМИ появилась информация, что итальянское управление гражданской авиации (ENAC) приостановило действие лицензии Ernest на перевозку пассажиров и грузов. В ENAC говорили, что решение вступит в силу с 13 января 2020 года. То есть все рейсы до 13 января должны были состояться.

Тем временем стало известно, что рейсы Ernest Airlines из Украины тоже отменили.

«Прекрасная» авиакомпания Ernest Airlines почила в бозе. Лицензию забирают с 13 января, а самолеты не летают уже. Без предупреждения. И если вам заранее обещают, что вылет 9 числа состоится (а мы спрашивали об этом за неделю и в авиакомпании заверили, что все будет ок), не верьте… Некоторые ждут своих перенесенных рейсов уже второй день. Мы подали на компенсацию" -написала в Facebook Илона Довгань из Киева.

«ФАКТЫ» пытались дозвониться в украинское представительство Ernest Airlines, но безуспешно — никто не отвечает. Мы написали письмо в центральный офис Ernest Airlines, но пока тоже не получили никакого ответа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ernest Airlines приостановила часть рейсов из Украины из-за забастовки работников авиасектора Италии.

Также «ФАКТЫ» сообщали о скандале с лоукостером Ryanair. В конце декабря больше 40 пассажиров не смогли улететь из Берлина в Киев, хотя заранее купили билеты, зарегистрировали на рейс и утверждают, что прибыли в аэропорт вовремя. Похожая ситуация в октябре 2019 года произошла во Франкфурте с рейсом WizzAir.

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