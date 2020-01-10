Происшествия

Загадочная смерть на киевской Оболони: в подвале жилого дома найдены три трупа

В пятницу, 10 января, на столичной Оболони в подвале дома на улице маршала Малиновского нашли тела троих мужчин. Ранее в Киеве на Подоле хозяева квартиры, которую они сдали в аренду на праздники, нашли в шкафу тела двух убитых девушек.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, тела на Оболони обнаружил сантехник, который спустился в подвал для ремонта оборудования. Это произошло около 11:30.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела мужчин, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

В столичной полиции отметили, что материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После проверки данному событию будет дана правовая квалификация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчину, которого правоохранители подозревают в убийстве двоих девушек на столичном Подоле, суд отправил под стражу на два месяца без права выхода под залог. Такая же мера пресечения применена и к го сообщнице.

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