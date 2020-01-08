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Происшествия

Подозреваемые в убийстве девушек в Киеве арестованы без права залога

17:38 8 января 2020 296
В зале суда
Инф. «ФАКТОВ»

Суд объявил меру пресечения подозреваемому в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщает сотрудница прокуратуры Надежда Максимец. Напоминаем, тела двух девушек обнаружили в балконном шкафу съемной квартиры на Подоле.

Прокуратура города Киева добилась, чтобы мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек, арестовали на 60 суток без права внесения залога — максимально возможный срок, его могут продлить на время проведения следствия. Такую же меру пресечения суд применил к его сообщнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчина, задержанный в Одессе по подозрению в убийстве двух девушек на киевском Подоле, имеет судимость за изнасилование. Он провел в местах заключения 10 лет. На вокзале в Одессе полиция задержала также его 19-летнюю сообщницу.

Фото: Facebook Надежды Максимец

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