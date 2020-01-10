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- 15:55 Вакарчук засветился на отдыхе в Таиланде
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Вакарчук засветился на отдыхе в Таиланде (фото, видео)
После того, как в сеть выложили фото президента Украины Владимира Зеленского, отдыхавшего на элитном курорте в Омане, в объектив папарацци попал политик и музыкант Святослав Вакарчук, загоравший под жарким солнцем в Таиланде.
Как сообщает «Апостроф», народного депутата Украины заметили на побережье Адаманского моря.
Сообщается, что видео и фото с Вакарчуком выложили в Telegram-канале «Власть украинская».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель Офиса президента Андрей Богдан на День независимости Украины отправился во Францию.
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