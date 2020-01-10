Украина

Вакарчук засветился на отдыхе в Таиланде (фото, видео)

После того, как в сеть выложили фото президента Украины Владимира Зеленского, отдыхавшего на элитном курорте в Омане, в объектив папарацци попал политик и музыкант Святослав Вакарчук, загоравший под жарким солнцем в Таиланде.

Как сообщает «Апостроф», народного депутата Украины заметили на побережье Адаманского моря.

Сообщается, что видео и фото с Вакарчуком выложили в Telegram-канале «Власть украинская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель Офиса президента Андрей Богдан на День независимости Украины отправился во Францию.

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