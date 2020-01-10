Трое украинских военных ранены в результате взрыва российского беспилотника в зоне ООС

Украина

В командовании операцией Объединенных сил уточнили потери ВСУ 9 января — один погибший и четверо раненых и травмированных. Ранее сообщалось о гибели одного бойца и ранении еще одного военнослужащего.

«Факт получения ранений тремя военнослужащими был подтвержден после выяснения всех обстоятельств. Стало известно, что в результате взрыва БПЛА противника возле наших позиций один боец получил множественные осколочные ранения, а еще трое — акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется медицинская помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе под обстрелом боевиков погиб военнослужащий 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода Николай Довженко. Бойцу было всего 23 года.

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