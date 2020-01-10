23.84 / 24.19 26.31 / 26.83
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Трое украинских военных ранены в результате взрыва российского беспилотника в зоне ООС

16:45 10 января 2020 85
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В командовании операцией Объединенных сил уточнили потери ВСУ 9 января — один погибший и четверо раненых и травмированных. Ранее сообщалось о гибели одного бойца и ранении еще одного военнослужащего.

«Факт получения ранений тремя военнослужащими был подтвержден после выяснения всех обстоятельств. Стало известно, что в результате взрыва БПЛА противника возле наших позиций один боец получил множественные осколочные ранения, а еще трое — акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется медицинская помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе под обстрелом боевиков погиб военнослужащий 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода Николай Довженко. Бойцу было всего 23 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Юрий Антонов

В России прооперировали «самого дорогого» певца

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер