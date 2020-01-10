23.83 / 24.18 26.30 / 26.82
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Мрачная как туча: появились первые после «отставки» Меган и Гарри фото королевы Елизаветы

16:47 10 января 2020 548
Королева Елизавета за рулем
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В британских СМИ появились первые после «отставки» Меган и Гарри фото королевы. Елизавету II сфотографировали, когда она выезжала из своего норфолкского дворца Сандрингем, сидя за рулем автомобиля Land Rover. На ее голове был платок. А губы были накрашены яркой помадой.
Пресса отметила, что королева выглядела необычно мрачной и раздраженной.

Как пишет Daily Mail, в Сандринеме королева встречала Рождество и пробудет здесь до февраля. Однако ее зимний отдых был испорчен шокирующим заявлением, которое ее внук Гарри и его жена Меган Маркл сделали вопреки королевской воле.

В настоящее время члены семьи монархини пытаются разрешить возникший кризис. Принцы Уильям и Чарльз, которые находятся на постоянной связи с королевой, велели своим помощникам «бросить все» и спешно устроить встречи с представителями британского правительства, а также представителями американских и канадских властей — чтобы спланировать будущее Гарри и Меган, которые, не отказываясь от своих титулов, пожелали сложить с себя полномочия и, по сути, выйти из состава королевской семьи. А также собираются жить большую часть времени вдали от родных Гарри — в Северной Америке.

Их решение произвело ошеломляющий эффект на королеву, а также на ее родных и дворцовый персонал. Еще больше Елизавету то, что Меган и Гарри поспешили обнародовать свои планы, хотя она сама лично, а также принц Чарльз просили этого не делать, поскольку сначала надо было проработать все детали.

Между тем Меган Маркл, как сообщали «ФАКТЫ» уже вернулась в Канаду к своему сыну Арчи, предоставив улаживать все дела Гарри, которому его отец уже пригрозил лишением финансовой помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Юрий Антонов

В России прооперировали «самого дорогого» певца

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер