Мрачная как туча: появились первые после «отставки» Меган и Гарри фото королевы Елизаветы

Мир

В британских СМИ появились первые после «отставки» Меган и Гарри фото королевы. Елизавету II сфотографировали, когда она выезжала из своего норфолкского дворца Сандрингем, сидя за рулем автомобиля Land Rover. На ее голове был платок. А губы были накрашены яркой помадой.

Пресса отметила, что королева выглядела необычно мрачной и раздраженной.

Как пишет Daily Mail, в Сандринеме королева встречала Рождество и пробудет здесь до февраля. Однако ее зимний отдых был испорчен шокирующим заявлением, которое ее внук Гарри и его жена Меган Маркл сделали вопреки королевской воле.

В настоящее время члены семьи монархини пытаются разрешить возникший кризис. Принцы Уильям и Чарльз, которые находятся на постоянной связи с королевой, велели своим помощникам «бросить все» и спешно устроить встречи с представителями британского правительства, а также представителями американских и канадских властей — чтобы спланировать будущее Гарри и Меган, которые, не отказываясь от своих титулов, пожелали сложить с себя полномочия и, по сути, выйти из состава королевской семьи. А также собираются жить большую часть времени вдали от родных Гарри — в Северной Америке.

Их решение произвело ошеломляющий эффект на королеву, а также на ее родных и дворцовый персонал. Еще больше Елизавету то, что Меган и Гарри поспешили обнародовать свои планы, хотя она сама лично, а также принц Чарльз просили этого не делать, поскольку сначала надо было проработать все детали.

Между тем Меган Маркл, как сообщали «ФАКТЫ» уже вернулась в Канаду к своему сыну Арчи, предоставив улаживать все дела Гарри, которому его отец уже пригрозил лишением финансовой помощи.

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