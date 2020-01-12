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В то время, как принц Уильям впервые высказался о разрыве своего брата с королевской семьей, экс-агент и бывшая близкая подруга американской актрисы Меган Маркл, ставшей ныне герцогиней Сассекской, откровенно рассказала о супруге принца Гарри изданию Daily Mail.

Джина Нелторп-Каун познакомилась с Меган в 2014 году, когда та снималась в телесериале «Форс-мажоры». Агент и актриса начали сотрудничество: Джина подыскивала для своей клиентки выгодные рекламные контракты. Однако их отношения были не только деловыми. Очень скоро они превратились в ближайших подруг. Так, по крайней мере, думала сама Нелторп-Каун.

Меган и Джина

«У меня не было никаких сомнений, что Гарри влюбится в Меган по уши, когда она посвятила меня в то, что они настолько сблизились, что впервые вместе отправляются на отдых. Это было в 2016 году. И я сама находилась под влиянием чар Меган — как и все остальные», — рассказала Джина. По ее словам, Маркл умеет произвести впечатление душевной натуры и заставить любого почувствовать себя так, будто он самая важная персона в мире. Джина сразу поняла, что Меган очарует «этого мальчика с разбитым сердцем, которого мы видели следующим за гробом его матери». И обрадовалась за нее. Это напоминало историю Золушки.

Однако, как утверждает Джина, ее нисколько не удивило шокирующее решение Гарри и Меган покинуть королевскую семью. «Потому что я знаю из первых рук, что Меган прежде всего бизнесвумен», — говорит она, добавляя, что из чисто коммерческих соображений время для «отставки» было выбрано идеально — Маркл может пожинать то, что посеяла, строить карьеру актрисы и публичной персоны. А если это означает вытащить Гарри из привычной ему среды в ее собственный мир — так тому и быть.

«Да, ее решение изменить жизнь выглядит внезапным, даже жестким — для тех, кого она оставляет за своей спиной. Но такое случалось уже неоднократно. В том числе и со мной… Меня застала врасплох только скорость, с которой состоялся „Мегзит“. Я думала она протянет еще несколько лет», — рассказала американка, которая ранее публично говорила о своей уверенности в том, что Маркл вернется в кино — и никто не сможет ей в этом помешать.

По словам Нелторп-Каун, у Меген острый деловой ум с типично американским предприимчивым подходом к жизни. Джина говорит, что подруга обычно прислушивалась к ее советам. Однако, когда Джина попыталась предупредить ее о сложностях жизни в качестве члена королевской семьи, их отношения начали охладевать.

Нелторп-Каун беспокоило не только внимание прессы, которое неизбежно будет проявляться к девушке, а тем более к невесте и супруге принца. Она понимала, что жене Гарри придется столкнуться с повышенными ожиданиями со стороны британской публики, королевской семьи и придворных. Когда она попыталась сказать об этом Маркл (подруги в это время сидели в кафе), та подняла руку, призывая к молчанию. «Оставь это. Не хочу слушать. Сейчас в моей жизни позитивное время», — сказала будущая герцогиня.

«Тогда я еще не знала, но это стало началом конца нашей дружбы и профессиональных отношений… Она очень амбициозная женщина. И, когда приходит время идти вперед, Меган просто закрывает дверь в прошлое. Так она поступила со своим отцом, братом, сестрой, ее первым мужем и со мной», — вспоминает Джина.

«Я была уверена тогда и уверена сейчас, что Меган вовсе не наивная девочка. Она мудрая женщина, которая знает, чего хочет в жизни», — говорит бывший агент Маркл, подчеркивая, что целью ее экс-клиентки было заполучить принца. Поэтому она считает, мягко говоря, лицемерием то, что герцогиня рассказала в своем интервью Тому Брэдби. Она говорила, что была слишком наивна, когда американские друзья предупреждали ее об опасностях, связанных с британскими СМИ, которые могут «разрушить ее жизнь». Меган была взрослой женщиной, которая отлично знала, на что шла. А слова Маркл о том, что, будучи американкой, она даже не знала о том, кто такой Гарри, вызвали у Джины смех.

Нелторп-Каун говорит, что Меган, с горящими «стальной решимостью глазами», говорила ей, что «они изменят мир». «Это означало — она имеет в виду, что они собираются править миром», — говорит экс-агент. Она уверена, что именно Меган оказала влияние на Гарри, заставив его отдалиться от семьи. «Он сам все отлично сформулировал: „Что Меган хочет, то Меган получит“», — процитировала Джина слова Гарри, сказанные им накануне свадьбы.

Маркл, выйдя замуж за принца, заполучила роль всей своей жизни. Однако, привлеченная гламуром, сопровождающим жизнь королевской семьи, Меган не желала мириться с сопутствующими этому формальностями и рутиной. Члены королевской семьи выполняют много повседневной и довольно нудной с точки зрения голливудской актрисы работы. «Я не думаю, что она по-настоящему понимает альтруизм, историю, традиции королевского мира и скромный патронат без всякой личной выгоды», — полагает Джина. С точки зрения бизнеса, считает она, решение уйти из семьи — правильное. Теперь у Гарри и Меган имеется потенциал заработать огромные деньги. Хотя в 2016 году Меган, будучи девушкой принца, объявила о том, что отказывается от каких-либо коммерческих сделок, в адрес Джины до сих пор поступают предложения от желающих сотрудничать с ее бывшей клиенткой. Так что недостатка в многомиллионных контрактах у герцогини-звезды не будет. В ней будут заинтересованы крупнейшие компании мира — особенно в США. Это всегда было ее мечтой, но статус актрисы второго ранга ранее не позволял ее достичь. Теперь же Меган превратилась в одну из самых знаменитых женщин мира. Титул Ее Королевского Высочества безмерно расширил ее возможности. При этом 38-летняя Меган, которая еще относительно молода, постарается выжать все возможное из своего положения — осознавая, что у женщин-знаменитостей есть «срок годности», обусловленный возрастом. Возможно, именно поэтому она решила поспешить с «выходом» из королевской семьи.

Что касается Гарри — неизвестно, сможет ли он должным образом приспособиться к новой для него жизни.

Джина уверена, что Меган и Гарри станут одной из богатейших пар в мире, если решат использовать весь свой коммерческий потенциал.

«Самое грустное — это то, что в Меган есть многое, чем можно восторгаться, но не думаю, что она действительно уделяет внимание человечной стороне королевской семьи. И тот факт, что она все еще думает, будто революционизирует монархию, доказывает, как мало она понимает британский образ жизни. Королевская семья имеет собственный кодекс, собственную великолепную историю. И чтобы изменить это, требуется намного больше, чем некая актриса из Калифорнии», — подводит итог Джина.

Она также призналась, что в последнем электронном письме, полученном ей от Меган, та сказала, что хотела бы сохранить дружеские отношения, которые «важны для нее». Но с тех пор от нее больше не было никаких вестей. А однажды при случайной встрече герцогиня сделала вид, что не заметила свою бывшую подругу.

О том, что Меган безжалостно обрывает контакты с бывшими, ставшими ненужными ей друзьями, ранее не раз рассказывали ее экс-подруги, а также единокровные брат и сестра. Жертвой подобного игнорирования с ее стороны в свое время стал и британский телеведущий Пирс Морган, которые недавно назвал Меган и Гарри пиявками и сравнил их с Путиным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну, оставив принца Гарри разбираться с его семьей, а принц Чарльз пригрозил лишить младшего сына финансового содержания.

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