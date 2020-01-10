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Украина

В Еврокомиссии не считают убедительными доказательства поражения украинского «Боинга» иранской ракетой

16:51 10 января 2020 60
Еврокомиссия
Инф. «ФАКТОВ»

Европейская комиссия заявила, что пока нет убедительных доказательств какой-либо причины крушения самолета рейса МАУ «Тегеран-Киев» в Иране. Об этом сообщают УНН.

«На данном этапе до сих пор нет убедительных доказательств того, что послужило причиной инцидента, и мы все еще ждем результатов текущего расследования», — сказал в пятницу, 10 января, на брифинге представитель Европейской комиссии Стефан Де Кеерсмакер.

При этом он отметил, что Еврокомиссия готова помочь властям, которые проводят расследование.

В Офисе генпрокурора Украины также призвали воздержаться от спекуляций, касающихся досудебного расследования катастрофы самолета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию попадания ракеты в самолет. О ходе расследования катастрофы он будет говорить с Государственным секретарем США Майком Помпео.

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