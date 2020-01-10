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Украина

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский получил от США важную информацию

13:36 10 января 2020 480
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Во время встречи с руководителем американской дипмиссии в Украине Кристиной Квин президент Владимир Зеленский получил «важные данные», касающиеся катастрофы украинского авиалайнера в Иране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который также присутствовал на встрече. По его словам, вскоре состоится разговор Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео — он запланирован на 15:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский не исключил версию с попаданием ракеты в «Боинг» Международных авиалиний Украины, однако заявил, что эта информация пока что не подтверждена.

Все новости о трагедии в Иране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

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