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Хотелось бы быстрее: в СНБО рассказали, как идет расследование авиакатастрофы МАУ в Иране
В Иране второй день работает группа украинских специалистов, которая участвует в расследовании катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, украинская сторона хотела бы ускорения процесса, «но все работает в рабочем режиме».
«Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображения. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких», — цитирует Данилова «Радио Свобода».
Данилов также отметил, что сроки обнародования предварительных результатов расследования пока неизвестны. Это «зависит от многих факторов».
«Наша задача — чтобы это произошло как можно скорее», — подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов также не смог спрогнозировать, когда в Украину доставят тела погибших в авиакатастрофе граждан.
«Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации», — добавил он.
Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Ґаладзой, Великобритании — Мелиндой Симмонс и Королевства Швеции — Тобиасом Тибергом.
Во время встречи он рассказал западным партнерам, что группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии. Каждый час в Украину поступают оперативные отчеты.
«Наша главная задача — разобраться, почему это произошло», — сказал чиновник.
Западные дипломаты выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.
Напомним, трагедия произошла утром 8 января. Все пассажиры, находившиеся на борту, и члены экипажа погибли. По одной из версий, лайнер по ошибке был сбит силами ПВО Ирана. Такого утверждения придерживаются на Западе. Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает такую версию, но на сегодня она не является подтвержденной.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!