Украина

Не отбрасываем ни одной из версий: глава МИД о расследовании крушения самолета МАУ в Иране

У Украины на сегодня много разных версий крушения самолета МАУ в Иране 8 января. Украинские власти анализируют информацию, поступившую от США, Канады и Великобритании о возможной ракетной атаке по украинскому самолету. Дополнительные данные должны поступить от украинской группы экспертов, работающей в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге.

«У нас много разных версий того, что случилось с самолетом. Но пока в Иране мы только начали реконструкцию событий… Не отбрасываем ни одной из версий», — рассказал министр.

Для расследования в Иран выехали 50 украинских экспертов: медики, военные, специалисты по летному делу. Группа получила доступ к найденным «черным ящикам» самолета, а также к записям переговоров диспетчеров с украинским экипажем. Предстоит собрать обломки самолета воедино в ангаре, а также идентифицировать всех погибших по ДНК.

Пристайко предлагает организовать международное расследование авиакатастрофы, например, силами международной коалиции. Для этого будут проведены переговоры главы украинского МИД с коллегами из стран, потерявших граждан при крушении «Боинга».

Напомним, самолет потерпел крушение 8 января около 4 часов утра по киевскому времени вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что согласно канадским разведданным, «Боинг» был сбит Ираном.

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