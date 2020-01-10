Мир

США ввели новые санкции против Ирана: стало известно, по каким секторам экономики ударят

Соединенные Штаты Америки вводят дополнительные санкции против Ирана. Это связано с ракетным ударом, который Иран нанес по двум военно-воздушным базам США, расположенным на западе Ирака.

Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что санкции коснутся ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает деловые связи с этой страной, заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.

В частности, под новые ограничения попали горнодобывающий, сталелитейный и текстильный секторы экономики. Санкции касаются и восьми иранских официальных лиц, которые, по мнению США, ответственны за удары по базам в Ираке.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», Штаты выведут из-под действия санкций иностранные организации и граждан, расследующих в Иране катастрофу украинского самолета.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заверил, что ракетные атаки Ирана на базы США не достигли цели.

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