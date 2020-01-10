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СБУ сосредоточилась на двух версиях крушения "Боинга" в Иране, — Баканов
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии трагедии в Иране, где 8 января потерпел крушение «Боинг» «Международных авиалиний Украины». Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт.
На заседании рабочей группы СБУ глава ведомства Иван Баканов рассказал о ходе расследования.
«Версия о попадании (в лайнер) ракеты зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов… Речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом», — объяснил Баканов.
Напомним, представители США, Канады и Великобритании, ссылаясь на данные разведки, озвучили версию, что авиакатастрофа могла произойти из-за ракетной атаки по самолету. В украинском МИД объявили, что изучают варианты и версию с ракетой тоже не исключают.
Фото isna. ir
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