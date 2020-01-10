23.83 / 24.17 26.31 / 26.82
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

СБУ сосредоточилась на двух версиях крушения "Боинга" в Иране, — Баканов

20:04 10 января 2020 283
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии трагедии в Иране, где 8 января потерпел крушение «Боинг» «Международных авиалиний Украины». Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт.

На заседании рабочей группы СБУ глава ведомства Иван Баканов рассказал о ходе расследования.

«Версия о попадании (в лайнер) ракеты зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов… Речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом», — объяснил Баканов.

Напомним, представители США, Канады и Великобритании, ссылаясь на данные разведки, озвучили версию, что авиакатастрофа могла произойти из-за ракетной атаки по самолету. В украинском МИД объявили, что изучают варианты и версию с ракетой тоже не исключают.

Фото isna. ir

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Метро

В Киеве закрыли центральную станцию метро: названа причина

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Каменских

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер