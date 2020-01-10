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Не только Сулеймани: в США пытались ликвидировать еще одного иранского командира
В день убийства иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января, США пытались ликвидировать в Йемене еще одного военного чиновника Ирана.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, целью американцев был финансист и ключевой командир элитных сил «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдул Реза Шахлай.
Попытка его ликвидировать не была успешной, отмечает газета, однако, никаких деталей спецоперации источник не предоставил.
В декабре спецпредставитель Государственного департамента по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация предлагает «до 15 миллионов долларов США за информацию о финансовой деятельности, сети и партнерах Абдула Резы Шахлая».
Напомним, что в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел недалеко от Международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран обстрелял американскую базу в Ираке ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января. В Пентагоне атаку подтвердили и заявили, что целями атаки были как минимум две военные базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соединенные Штаты Америки вводят дополнительные санкции против Ирана. Это связано с ракетным ударом, который Иран нанес по двум военно-воздушным базам США, расположенным на западе Ирака. Санкции коснутся ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает деловые связи с этой страной. В частности, под новые ограничения попали горнодобывающий, сталелитейный и текстильный секторы экономики. Санкции касаются и восьми иранских официальных лиц, которые, по мнению США, ответственны за удары по базам в Ираке.
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