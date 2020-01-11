Крушение самолета МАУ: появилось видео, на котором открывают "черный ящик" с украинского "Боинга"

Украина

Телевидение Ирана показало видео, на котором демонстрируют бортовые самописцы (так называемый «черный ящик») с украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января недалеко от Тегерана.

Ролик опубликовал в своем Twitter иранский корреспондент BBC Али Хашеми.

В кадре видно, как представители иранской стороны раскрывают коробку, в которой лежит найденное на месте падения лайнера оборудование, и демонстрируют ее содержимое.

Как известно, 9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена. На следующий день, 10 января, Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи «черных ящиков». В тот же день Украина получила доступ к «черным ящикам» самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии трагедии в Иране, где 8 января потерпел крушение «Боинг» «Международных авиалиний Украины». Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт. По словам главы СБУ Ивана Баканова, версия о попадании в лайнер ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом.

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