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Крушение самолета МАУ: появилось видео, на котором открывают "черный ящик" с украинского "Боинга"
Телевидение Ирана показало видео, на котором демонстрируют бортовые самописцы (так называемый «черный ящик») с украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января недалеко от Тегерана.
Ролик опубликовал в своем Twitter иранский корреспондент BBC Али Хашеми.
باز شدن #جعبه_سیاه بوئینگ ۷۳۷، #هواپیمای_اوکراینی در سازمان هواپیمایی کشوری pic.twitter.com/iOdZOowdMD— خبرآنلاين (@khabaronlinee) 10 января 2020 г.
В кадре видно, как представители иранской стороны раскрывают коробку, в которой лежит найденное на месте падения лайнера оборудование, и демонстрируют ее содержимое.
Как известно, 9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена. На следующий день, 10 января, Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи «черных ящиков». В тот же день Украина получила доступ к «черным ящикам» самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.
Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии трагедии в Иране, где 8 января потерпел крушение «Боинг» «Международных авиалиний Украины». Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт. По словам главы СБУ Ивана Баканова, версия о попадании в лайнер ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!