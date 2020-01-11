23.78 / 24.13 26.26 / 26.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

СМИ назвали имя нового султана Омана

9:54 11 января 2020 174
Султан
Инф. «ФАКТОВ»

Новым султаном Омана, где недавно отдыхал президент Украины Владимир Зеленский, стал министр культуры и национального наследия этой страны Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом говорится в заявлении Высшего СБ Омана, которое огласили в эфире государственного телевидения султаната.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в государстве Оман был объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида — лидера, правившего с 1970 года. Он пришел к власти в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании. Он сверг своего отца, и стал управлять страной, используя нефтяной капитал.

Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи со смертью султана в стране на 40 дней приспущены государственные флаги.

Возможно, в связи со сложностью ситуации на улицах столицы страны Маската уже появилась бронетехника.

Отметим, что султан является абсолютным монархом в Омане, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

зеленский

Зеленский отреагировал на признания Ирана о крушении самолета МАУ

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер