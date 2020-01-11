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СМИ назвали имя нового султана Омана
Новым султаном Омана, где недавно отдыхал президент Украины Владимир Зеленский, стал министр культуры и национального наследия этой страны Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом говорится в заявлении Высшего СБ Омана, которое огласили в эфире государственного телевидения султаната.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в государстве Оман был объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида — лидера, правившего с 1970 года. Он пришел к власти в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании. Он сверг своего отца, и стал управлять страной, используя нефтяной капитал.
Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи со смертью султана в стране на 40 дней приспущены государственные флаги.
Возможно, в связи со сложностью ситуации на улицах столицы страны Маската уже появилась бронетехника.
Отметим, что султан является абсолютным монархом в Омане, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!