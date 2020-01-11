Лучшие щедривки на Старый Новый год (видео)

Общество и люди

Старый Новый год — это время для щедривок. Ранее мы публиковали подборку щедривок для детей.

«ФАКТЫ» также сделали для вас подборку универсальных щедривок.

Чи дома, дома пан господар?

Чи дома, дома пан господар?

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Добрим людям

На здоров’я!

А я знаю, що він дома.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Добрим людям

На здоров’я!

Сидить же він в кінець стола.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Добрим людям

На здоров’я!

А на йому шуба люба,

А на шубі поясочок,

А на поясочку калиточка,

А в тій калиточці сім шеляжечків.

Сьому, тому — по шеляжечку,

А нам, братці, — по пиріжечку.

А старим бабам — паляниці,

Щоб плодились бики і телиці,

Барани і ягниці.

Скільки кочечок, стільки дочечок;

Скільки дубочків, стільки синочків.

В зеленім ліску

В зеленім ліску по жовтім піску

Щедрий Святий Вечір Божий!

Пава ходила, пір'я згубила.

Щедрий Святий Вечір Божий!

В зеленім ліску по жовтім піску

Щедрий Святий Вечір Божий!

Дівчина ходила, пір'я збирала.

Щедрий Святий Вечір Божий!

Пір'я збирала, в фартушок клала.

Щедрий Святий Вечір Божий!

В фартушок клала, віночок плела.

Щедрий Святий Вечір Божий!

Ой сивая та і зозуленька

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в третьому — дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце — жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки — його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ой у полі при дорозі

Ой у полі при дорозі

Щедрий вечір, добрий вечір,

Там Василько сіно косить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Сіно косить, коню носить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Коню носить, коня просить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Коню носить, коня просить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Буде йому три дорозі,

Щедрий вечір, добрий вечір.



А що перша — до батечка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А другая — до матінки,

Щедрий вечір, добрий вечір.



А що третя — до дівчини,

Щедрий вечір, добрий вечір,

До дівчини по хусточку,

Щедрий вечір, добрий вечір.



До матінки по шапочку,

Щедрий вечір, добрий вечір,

До батенька по сорочку,

Щедрий вечір, добрий вечір.



Ой у полі при дорозі

Щедрий вечір, добрий вечір,

Там Василько сіно косить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Коню носить, коня просить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Буде йому три дорозі,

Щедрий вечір, добрий вечір.

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