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Украина

Похолодание и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде 12 января

20:17 11 января 2020 259
Зима в Карпатах
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 12 декабря, в Украине похолодает до минус 1 градуса — 3 градусов тепла (на юге ожидается до 6 градусов). Это произойдет под воздействием антициклона, центр которого расположился над Румынией, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем будет сухо и солнечно, впечатление подпортит только порывистый западный ветер.

В Киеве 12 января будет сухо и ветрено, температура воздуха составит 2 градуса тепла.

Напомним, ранее синоптики Украинского Гидрометцентра сообщили — 12 января Левобережье немного подморозит — до минус одного градуса в течение дня. А директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной.

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