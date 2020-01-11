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Похолодание и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде 12 января
В воскресенье, 12 декабря, в Украине похолодает до минус 1 градуса — 3 градусов тепла (на юге ожидается до 6 градусов). Это произойдет под воздействием антициклона, центр которого расположился над Румынией, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Вместе с тем будет сухо и солнечно, впечатление подпортит только порывистый западный ветер.
В Киеве 12 января будет сухо и ветрено, температура воздуха составит 2 градуса тепла.
Напомним, ранее синоптики Украинского Гидрометцентра сообщили — 12 января Левобережье немного подморозит — до минус одного градуса в течение дня. А директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной.
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