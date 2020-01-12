«Реал» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция финала Суперкубка Испании

Спорт

В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», вмещающем 60 тысяч зрителей, пройдет финальный матч Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и земляками из «Атлетико» (начало — в 20:00 по киевскому времени).

На пути к решающему поединку «сливочные» не испытали особых трудностей с «Валенсией» — 3:1 (Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65 — Парехо, 90+2, с пенальти), а «матрасники» в напряженном поединке против «Барселоны», уступая по ходу встречи в счете, все же смогли склонить чашу весов в свою пользу — 3:2 (Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81, с пенальти, Корреа, 86).

Отметим, что ранее в Суперкубке страны команды пересекались лишь однажды, в 2014-м, и тогда успех сопутствовал «Атлетико» — после выездной ничьи (1:1) команда Диего Симеоне обыграла принципиального соперника на домашней арене (1:0) и завоевала второй трофей в истории (у «Реала» — десять почетных кубков в коллекции, и по этому показателю «сливочные» уступают лишь «Барселоне», у которой их 13).

В прямой трансляции поединок «Реал» — «Атлетико» вы сможете на сайте «ФАКТОВ».

Добавим, что несмотря на тот факт, что «Атлетико» летом 2019-го разгромил «Реал» на международном Кубке чемпионов (7:3) и отобрал очки в чемпионате (0:0), букмекеры все равно отдают преимущество «сливочным». Победа команды Зинедина Зидана оценивается коэффициентом 2,30, ничья — 3,40, триумф подопечных Диего Симеоне — 3,30. На то, что «Реал» станет обладателем трофея, дается 1,66, на аналогичный прогноз на «Атлетико» — 2,28.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что владелец испанского клуба «Альмерия» в шутку боднул Зинедина Зидана, сымитировав удар в Матерацци в финале ЧМ-2016.

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