23.79 / 24.13 26.26 / 26.77
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Реал» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция финала Суперкубка Испании

7:23 12 января 2020 85
Реал Атлетико
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», вмещающем 60 тысяч зрителей, пройдет финальный матч Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и земляками из «Атлетико» (начало — в 20:00 по киевскому времени).

На пути к решающему поединку «сливочные» не испытали особых трудностей с «Валенсией» — 3:1 (Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65 — Парехо, 90+2, с пенальти), а «матрасники» в напряженном поединке против «Барселоны», уступая по ходу встречи в счете, все же смогли склонить чашу весов в свою пользу — 3:2 (Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81, с пенальти, Корреа, 86).

Отметим, что ранее в Суперкубке страны команды пересекались лишь однажды, в 2014-м, и тогда успех сопутствовал «Атлетико» — после выездной ничьи (1:1) команда Диего Симеоне обыграла принципиального соперника на домашней арене (1:0) и завоевала второй трофей в истории (у «Реала» — десять почетных кубков в коллекции, и по этому показателю «сливочные» уступают лишь «Барселоне», у которой их 13).

В прямой трансляции поединок «Реал» — «Атлетико» вы сможете на сайте «ФАКТОВ».

Добавим, что несмотря на тот факт, что «Атлетико» летом 2019-го разгромил «Реал» на международном Кубке чемпионов (7:3) и отобрал очки в чемпионате (0:0), букмекеры все равно отдают преимущество «сливочным». Победа команды Зинедина Зидана оценивается коэффициентом 2,30, ничья — 3,40, триумф подопечных Диего Симеоне — 3,30. На то, что «Реал» станет обладателем трофея, дается 1,66, на аналогичный прогноз на «Атлетико» — 2,28.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что владелец испанского клуба «Альмерия» в шутку боднул Зинедина Зидана, сымитировав удар в Матерацци в финале ЧМ-2016.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп

Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Сталин

Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер