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Мир

Пожары в Австралии: еду уцелевшим животным сбрасывают с вертолетов (фото, видео)

14:43 12 января 2020 64
Пожары в Австралии
Инф. «ФАКТОВ»

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия, передает «Громадське».

Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с воздуха.

По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэна, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.

Как писали «ФАКТЫ», в связи с масштабными пожарами в Австралии свою помощь далекому континенту готовы оказывать не только спасатели, но и простые украинцы. Так, в Харькове местная жительница Юлия шьет мешочки и одеяла, чтобы спасти австралийских животных, которые переселяют в безопасные от пожаров районы.

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