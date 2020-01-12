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Пожары в Австралии: еду уцелевшим животным сбрасывают с вертолетов (фото, видео)
Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.
Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия, передает «Громадське».
В Австралії вирують пожежі. У декількох штатах вже загинули щонайменше 24 людини. Вогонь випалив понад 5 млн гектарів землі. Дим від пожеж дістався до Нової Зеландії через смог небо там стало червоним pic.twitter.com/y9DKDkkQsm— hromadske (@HromadskeUA) January 6, 2020
Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с воздуха.
По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэна, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.
Как писали «ФАКТЫ», в связи с масштабными пожарами в Австралии свою помощь далекому континенту готовы оказывать не только спасатели, но и простые украинцы. Так, в Харькове местная жительница Юлия шьет мешочки и одеяла, чтобы спасти австралийских животных, которые переселяют в безопасные от пожаров районы.
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