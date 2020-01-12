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Старый Новый год 2020: красивые посевалки для детей (видео)

Утром 14 января, когда празднуют день святого Василия и Старый Новый год, в Украине посевают, желая счастья всем на целый год.

Посевать в Украине традиционно ходят мальчики или молодые мужчины. «ФАКТЫ» собрали красивые и легкие посевалки, которые вы сможете разучить с детьми.

Посевалки на Старый Новый год 2020 для детей на украинском языке

Щедрик, щедрик, щедринець,

Ой, який я молодець!

Прийшов посипати, зернят забув взяти.

Маю у кишені гороху півжмені.

Сію, вію, посіваю узимі на літо.

Допоможи, Боже, щоб все було гоже:

І жито, й пшениця, і всяка пашниця.

З Новим роком будьте й мене не забудьте!

***

Сію, сію, засіваю,

Що дасте, заховаю.

Що не дасте,

То самі з'їсте.

***

З Новим роком вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні,

Засіваю вашу хату,

Будьте радісні й багаті.

Сію густо, перехресно —

На добробут

Людям чесним.

Промовляю з кожним кроком:

З новим щастям!

З Новим роком!



***

Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!

Щоб ви, пане господарю,

були такі чисті, як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні, як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні, як наш хліб пшеничний!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Посевалки на Старый Новый год 2020 для детей на русском языке

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

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Фото: cheline.com.ua

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