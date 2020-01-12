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Происшествия

В Ровенской области очевидец ДТП задержал пьяного водителя, насмерть сбившего велосипедиста

17:33 12 января 2020 97
велосипед
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 11 января, у села Каноничи Ровенской области произошло ДТП, в котором смертельные травмы получил велосипедист. Ранее, 8 января, в Сарнах Ровенской области водитель автомобиля ВАЗ сбил двух велосипедистов, один из которых погиб на месте, другой с тяжелыми травмами был отправлен в больницу.

Как сообщили в областном главке полиции, 11 января около 6 часов вечера 30-летний житель села Зеленое, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на 40-летнего местного жителя, который на велосипеде ехал по дороге в попутном направлении.

Травмы, полученные велосипедистом в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть мужчины.

Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся. Очевидец аварии, водитель другого автомобиля, приблизительно через километр догнал злоумышленника, заблокировал ему движение и вызвал полицию.

Как выяснилось, водитель BMW был пьян: прибор «Драгер» показал 1,6 промилле алкоголя у него в крови.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких резонансных ДТП с велосипедистами. Так, под колесами «Ауди», которой управлял пьяный водитель, погиб велосипедист, сын героя Небесной сотни из Ивано-Франковской области. Еще одного велосипедиста сбили в районе аэропорта «Борисполь».

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