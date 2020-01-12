Посевалки на Старый Новый год 2020

Общество и люди

14 января украинцы поздравляют друг друга со Старым Новым годом. Утром мальчики и молодые мужчины ходят посевать. Они заходят в дома знакомых с зерном и красивыми пожеланиями.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые посевалки (засевалки) для детей и взрослых.

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Посевалки на украинском языке

Сію, сію, посіваю!

З новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров'я та на той Новий рік,

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбинці місяць ясненький,

Щоб на вашому столі був хлібець біленький.

А в тій торбинці яснії зорі,

Щоб вам родило жито у полі.

А в тій торбинці листячко з дуба,

Щоб була здорова родинонька люба!

А в тій торбинці вітер-вітрило,

Щоб вам в Новім році добре ся жило!

З тієї торбинки все висипаю,

Але в торбинку покласти прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару.

Можна покласти ще й меду горнятко,

Щоб віншування йшло ввесь рік гладко!

Будьте здорові, дідусю й бабусю,

На другий рік знов приволочуся!

З Новим роком! Христос ся рождає!

***

Сійся-родися жито, пшениця,

Хлібець насущний, всяка пашниця!

Пливло щоб добро і у стайні, й в комори,

Щоб хліба не бракло у вашому дворі!

Сійся-родися серед народу

Віра, Надія, Любов і Згода!

Щоб стояли люди в дні тривог і планів

Серце при серцю, плече при плечі.

Хай нашої єдності вороги лякаються,

А ми дружно скажемо: «Христос рождається!»

***

Сійся, родися, жито й пшениця,

Всяка пашниця,

Щоб не родився кукіль,

Не болів у вас мозіль,

Щоб не хворіли ніколи,

Від Миколи до Миколи

Щоб була мука смачна

І видно в сирині дні,

Що водилися у хаті

І безчубі, і чубаті,

Хай вас виростають бики і корови,

Цибулі як дулі, часник як бик, буряк як ходак…

Бажаємо господарю добробуту і втіхи,

Ну, а грошей — аж три міхи!

З Новим роком!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

Посевалки на русском языке

Сею, сею, посеваю

Овсом, пшеницей, рожью,

Милостью Божью!

На крутой творожок

Пастуху на пирожок!

***

Сеем, сеем, посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Ты, хозяин-мужичок,

Доставай-ка пятачок

Нам на орешки,

Тебе на потешки.

Ранее мы публиковали посевалки для детей на Старый Новый год.

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