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Посевалки на Старый Новый год 2020
14 января украинцы поздравляют друг друга со Старым Новым годом. Утром мальчики и молодые мужчины ходят посевать. Они заходят в дома знакомых с зерном и красивыми пожеланиями.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые посевалки (засевалки) для детей и взрослых.
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Посевалки на украинском языке
Сію, сію, посіваю!
З новим роком Вас вітаю!
На щастя, на здоров'я та на той Новий рік,
Ледве я торбу до вас приволік.
А в тій торбинці місяць ясненький,
Щоб на вашому столі був хлібець біленький.
А в тій торбинці яснії зорі,
Щоб вам родило жито у полі.
А в тій торбинці листячко з дуба,
Щоб була здорова родинонька люба!
А в тій торбинці вітер-вітрило,
Щоб вам в Новім році добре ся жило!
З тієї торбинки все висипаю,
Але в торбинку покласти прохаю:
Кільце ковбаски, кавальчик сала,
Пампух, горішки, яблучок пару.
Можна покласти ще й меду горнятко,
Щоб віншування йшло ввесь рік гладко!
Будьте здорові, дідусю й бабусю,
На другий рік знов приволочуся!
З Новим роком! Христос ся рождає!
***
Сійся-родися жито, пшениця,
Хлібець насущний, всяка пашниця!
Пливло щоб добро і у стайні, й в комори,
Щоб хліба не бракло у вашому дворі!
Сійся-родися серед народу
Віра, Надія, Любов і Згода!
Щоб стояли люди в дні тривог і планів
Серце при серцю, плече при плечі.
Хай нашої єдності вороги лякаються,
А ми дружно скажемо: «Христос рождається!»
***
Сійся, родися, жито й пшениця,
Всяка пашниця,
Щоб не родився кукіль,
Не болів у вас мозіль,
Щоб не хворіли ніколи,
Від Миколи до Миколи
Щоб була мука смачна
І видно в сирині дні,
Що водилися у хаті
І безчубі, і чубаті,
Хай вас виростають бики і корови,
Цибулі як дулі, часник як бик, буряк як ходак…
Бажаємо господарю добробуту і втіхи,
Ну, а грошей — аж три міхи!
З Новим роком!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
Посевалки на русском языке
Сею, сею, посеваю
Овсом, пшеницей, рожью,
Милостью Божью!
На крутой творожок
Пастуху на пирожок!
***
Сеем, сеем, посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Ты, хозяин-мужичок,
Доставай-ка пятачок
Нам на орешки,
Тебе на потешки.
Ранее мы публиковали посевалки для детей на Старый Новый год.
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