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"Сбили на пути в салон после пробежки": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП с ее участием
Известная российская актриса Рената Литвинова, попавшая в свой день рождения в ДТП в Москве, сообщила, что уже чувствует себя нормально.
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", — написала она в Instagram.
Актриса уточнила, что попала в аварию на Тверском бульваре после пробежки, когда переходила зебру на пути в салон.
В больнице ей зашили подбородок. Известно, что у актрисы повреждены рука и нога.
Телеграм-канал Mash сообщает, что девушку, сбившую Литвинову, уже задержали и допросили.
Девушка — водитель Mercedes подтвердила, что действительно совершила наезд на женщину. Но та после столкновения ушла с места аварии. Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, выясняют все обстоятельства.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Москве госпитализировали еще одну известную актрису — Галину Польских.
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