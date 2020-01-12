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Ренату Литвинову сбил автомобиль: первые подробности

16:42 12 января 2020 399
Рената Литвинова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Знаменитая российская актриса театра и кино Рената Литвинова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» об одной из своих самых ярких ролей, попала под колеса автомобиля.

Как сообщает Mash, сбили актрису в центре Москвы, у ресторана McDonalds.

53-летняя Литвинова прогуливалась, когда на нее наехала машина. За рулем была девушка.

У Литвиновой повреждены рука и нога, врачи оказывают ей экстренную помощь.

Отметим, что именно сегодня, 12 января, актриса празднует свой день рождения.

Утром Литвинова опубликовала в соцсетях загадочное фото, рассказав, что это — кадр из новой книги.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали звезду российских культовых сериалов Галину Польских. Актриса рассказала журналистам, что отравилась, но сейчас уже чувствует себя хорошо.

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