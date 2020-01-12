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Шоу-бизнес

Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве: что произошло

14:58 12 января 2020 350
Галина Польских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезду российских культовых сериалов Галину Польских, которая не раз попадала в больницу с проблемами с сердцем, экстренно госпитализировали в Москве.

По информации Mash, у актрисы произошел гипертонический криз и сильно повысилось давление.

Сама же актриса сообщила «Вечерней Москве», что это ложная информация.

«Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже», — отметила она, не отрицая факт госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализирован актер Геннадий Юхтин. Он неудачно упал у себя дома и травмировал бедро. 87-летнему актеру понадобилась срочная операция.

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