Общество и люди

Старый Новый год 2020: яркие открытки и душевные поздравления

Старый Новый год украинцы отмечают с 13 на 14 января. Это хороший повод пожелать близким счастья.

«ФАКТЫ» собрали для вас подборку коротких поздравлений со Старым Новым годом.

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Ароматы хвои зимней,

Снежных хлопьев хоровод.

На крылечке — синий иней,

Старый Новый год идет.

Я желаю вам успеха,

Мира, счастья, красоты!

Детских шалостей и смеха!

Пусть сбываются мечты!

***

Желаю в Старый Новый год

Прекрасной жизни без хлопот,

Тепла, терпения, уважения,

Во всем добра и вдохновения.

***

Пусть хранит вас птица счастья

От печалей и невзгод,

Мира и добра желаю

Я вам в Старый Новый год!

***

С Новым годом в старом стиле

Вас поздравить поспешу,

Чтобы счастливы вы были

Я у Бога попрошу —

Радости, здоровья в дом,

Пусть к вам все идут с добром.

***

Пусть приходит к вам успех,

Радует пушистый снег,

Чудо вдруг произойдет

В добрый Старый Новый год!



***

Со Старым Новым годом!

Хорошей вам погоды

В семье, любви и в деле.

Чтоб добиваться целей.

Иметь счастье, богатство

И жизнью наслаждаться.



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