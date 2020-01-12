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Общество и люди

Старый Новый год 2020: яркие открытки и душевные поздравления

11:11 13 января 2020 20
Старый Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старый Новый год украинцы отмечают с 13 на 14 января. Это хороший повод пожелать близким счастья.

«ФАКТЫ» собрали для вас подборку коротких поздравлений со Старым Новым годом.

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Старый Новый год

Ароматы хвои зимней,
Снежных хлопьев хоровод.
На крылечке — синий иней,
Старый Новый год идет.
Я желаю вам успеха,
Мира, счастья, красоты!
Детских шалостей и смеха!
Пусть сбываются мечты!

Старый Новый год

***
Желаю в Старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.

Старый Новый год

***
Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в Старый Новый год!

Старый Новый год

***
С Новым годом в старом стиле
Вас поздравить поспешу,
Чтобы счастливы вы были
Я у Бога попрошу —
Радости, здоровья в дом,
Пусть к вам все идут с добром.

***
Пусть приходит к вам успех,
Радует пушистый снег,
Чудо вдруг произойдет
В добрый Старый Новый год!
Старый Новый год

***
Со Старым Новым годом!
Хорошей вам погоды
В семье, любви и в деле.
Чтоб добиваться целей.
Иметь счастье, богатство
И жизнью наслаждаться.

Старый Новый год
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