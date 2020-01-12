Общество и люди

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

В Украине с 13 на 14 января встречают Старый Новый год. В эту ночь украинцы щедруют и поздравляют друг друга.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.

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В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроение.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

***

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели —

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот…

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!



***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желания,

Прозвучат в любви признания,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

***

В этот Старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Всех — со Старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!

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