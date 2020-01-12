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Общество и люди

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

19:13 12 января 2020 27
Старый Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Украине с 13 на 14 января встречают Старый Новый год. В эту ночь украинцы щедруют и поздравляют друг друга.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.

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В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

Старый Новый год

***
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроение.

Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!

Старый Новый год

***
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели —
Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень
И с утра «Боржоми» пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот…

Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!

Старый Новый год
***
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желания,
Прозвучат в любви признания,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!

Старый Новый год

***
В этот Старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!

Старый Новый год

***
Всех — со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!

Старый Новый год

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