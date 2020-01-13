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Под Сумами во время движения загорелся поезд
После массового убийства животных в Сумской области зафиксировано новое ЧП: во время движения дизель-поезда на нем возник пожар.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно информации спасателей, 12 января в 15:45 поступило сообщение, что на железнодорожной станции «Боромля», которая находится в селе Новгородское Тростянецкого района возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением «Сумы — Мерчик».
Немедленно на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд со станции «Смородино».
Персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон горящего отключили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию «Смородино».
Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16:58 — ликвидировать.
Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибших и травмированных нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале января в Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон. Это произошло вблизи станции Любино в Снигиревском районе. Машинист и проводники принялись самостоятельно тушить огонь, но не справились, поэтому приехали спасатели. Огонь пылал час.
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