"Пахнет как вагина": звезда Голливуда выпустила свечи со своим интимным ароматом

Шоу-бизнес

Явившаяся 5 января на 77-ю церемонию вручения престижной премии «Золотой глобус» в почти голом виде, известная актриса Гвинет Пэлтроу не перестает удивлять своих поклонников, привыкших к ее скромности и соблюдении всевозможных правил приличия.

В этот раз вслед за списком новогодних презентов, которые актриса рекомендовала дарить близким, она разместила на своем сайте еще один предмет, который не смог остаться незамеченным — ароматические свечи с весьма оригинальным названием, пишет Hello!

«Пахнет как моя вагина», — гласит этикетка.

Конечно же, ничего общего с запахом гениталий аромат свечки не имеет. А само название шуточное. Когда Гвинет Пэлтроу и парфюмер Дуглас Литтл разрабатывали запах для свечки, актриса неожиданно выпалила: «Пахнет как моя вагина».

Так и решили оставить. И это сработало лучше любой рекламы. Поклонники раскупили весь тестовый выпуск за несколько часов. Даже несмотря на высокую цену в 75 долларов за штуку.

Стоит отдать должное, ароматические свечи Гвинет пахнут весьма приятно. В отличие от тех свечей с запахом старых креветок, потной обуви, протухших яиц или горячей брокколи, которыми Райан Рейнольдс выпроваживал засидевшихся гостей.

На сайте аромат свечей Пэлтроу описывается так: «Смесь герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенем амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте».

Издание полагает, что успешный старт продаж поможет актрисе окупить услуги ее адвоката. Ведь на Гвинет регулярно подают в суд. Как, например, недавно — за продажу вагинальных камней для увеличения сексуальной энергии. Новый год Пэлтроу тоже начала с судебной тяжбы. На этот раз в суд на компанию актрисы подал не разочарованный покупатель, а фотограф Ларри Сингер, снимок которого актриса разместила на своем сайте без его согласия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гвинет Пэлтроу вместе с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек, а также еще более 70 женщинами выступили против известного продюсера Харви Ванштейна, обвинив его в сексуальных домогательствах.

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