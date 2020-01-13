Нашел новую жертву: любовник экс-жены Джигарханяна положил глаз на "татушку" (фото)

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Любвеобильный выпускник «Фабрики звезд -6» Прохор Шаляпин, устроивший в прошлом году «мексиканский сериал» с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, похоже, окончательно с ней расстался и нашел новый объект для поклонения.

Так, на своей странице в Instagram Прохор опубликовал новое фото, на котором запечатлен с экс-солисткой некогда популярной группы «Тату» Юлией Волковой, пишет «Телепрограмма».

На фото видно, как рядом с красоткой, которая в свое время сводила с ума миллионы мужчин, артист буквально светится от счастья.

При этом в посте Прохор указал, что группа «Тату» оставила особый след в истории российского шоу-бизнеса. Это уникальная группа, чьи хиты звучали из каждого утюга. Причем не только в России. Их песни слушали люди по всему миру.

«Все остальные, какую бы корону они на себя ни нацепили, в тени — ну извини!.. Привет вам всем из Голливуда!» — высказался Шаляпин.

«Как удалось двум звездам встретиться в Америке, остается загадкой. Возможно, это произошло случайно. Но, зная пылкий нрав Прохора, не исключено, что он положил глаз на миниатюрную Юлию и намерен сделать ее новой жертвой своей любви», — делает предположение автор статьи.

Тем временем, поклонники были разочарованы тем, как изменилась Волкова.

«Что осталось от той Юли Волковой? Не узнать совсем», «Юля осталась в прошлом. Сейчас это другая женщина», «Что с ней, И с губами на все лицо, если такая всемирная звезда… Не припомню ни в Америке ни в Лондоне звезд с опухшими ртами», — негодуют критики.

При этом все отмечают красоту Прохора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «брошенная» Шаляпиным экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская даже не допускает мысли о том, чтобы воссоединиться с народным артистом — настолько крепко завладел ее сердцем молодой искуситель.

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